Президент США Дональд Трамп назвал себя "президентом Европы", утверждая, что лидеры Европейского Союза обращаются к нему так.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

При этом в Брюсселе такие заявления отрицают, однако признают, что влияние американского президента на европейскую политику стало беспрецедентным.

По данным издания, лидеры Евросоюза обращались к Трампу не только по вопросам отношений с Россией, но и даже просили повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Один из европейских дипломатов заявил: "Он, возможно, никогда не станет президентом Европы, но он может быть её крестным отцом. Более точная аналогия - криминальная: это мафиозный босс, который оказывает вымогательское влияние".

Бывший посол США в ЕС Энтони Бриттон Гарднер отметил, что во время переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве Вашингтон рассматривал Европу как равноправного партнера. Теперь же он считает, что ЕС утратил солидарность, что делает его слабее перед давлением США.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа не несет ответственности за помощь Украине. Она также призвала Дональда Трампа не сокращать американскую поддержку.

Напомним, многие комментаторы сочли, что Трамп бросает Украину после его публикации о способности Киева победить в войне при поддержке Европы. Подробнее об этом мы писали отдельно.