Президент США Дональд Трамп не одобрил передачу Украине крылатых ракет дальнего поражения Tomahawk.

Об этом сообщает американский новостной вёб-сайт Axios со ссылкой на свой осведомлённый источник.

Эта ракетная система была в официальном списке запрошенного Киевом вооружения, напоминает издание.

Ранее в The Telegraph писали, что Зеленский попросил у Трампа "Томагавки", и глава Белого дома сказал, что подумает над этим решением, но, как видим, отказал.

Напомним, по сведениям Wall Street Journal, также у Трампа затребовали разведданные для наступательной операции ВСУ.

Война в Украине продолжается 1311-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 сентября 2025 года у нас – в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным обозревателя Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Серебрянском лесу – последней подконтрольной ВСУ территории в Луганской области. Украинские военные сообщили, что одним из самых горячих участков фронта является Лиманское направление. Войска неприятеля продвинулись около посёлка Берёзового в Днепропетровской области.

