Владимир Зеленский в очередной раз обратился к президенту США Дональду Трампу предоставить крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", способные ударить по Москве. Президент Украины заявил американскому коллеге, что это может убедить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

В интервью после встречи с главой Белого дома Зеленский заявил, что Трамп обещал подумать над просьбой. Однако неясно, даст ли он в итоге "Томагавки", пишет издание.

В среду о том, что президент США не хочет, чтобы ВСУ били по территории России американскими ракетами, писало после встречи Зеленского и Трампа издание The Wall Street Journal.

При этом госсекретарь США Марко Рубио говорил европейским коллегам, что изменение тональности Трампа в отношении Украины следует рассматривать "настолько позитивно, насколько это возможно", говорят источники.

The Telegraph напоминает, что Джо Байден отклонял просьбу Украины о передаче "Томагавков".

Зеленский уже просил Трампа дать эти ракеты, способные бить на 2,5 тысячи километров, но несколько месяцев назад президент США отказался от этой идеи.

Между тем Зеленский опроверг слухи о том, что Трамп призывал его "бомбить дом Путина".

"Нет, это неправда", - ответил президент Украины на вопрос журналиста Axios.

О том, что Трамп предлагал бить по Москве и Санкт-Петербургу, в июле писала газета Financial Times. Это официально опровергали в Белом доме.