В пятницу, 26 сентября, в Украине идет 1311-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
8.10 В Одесской области 26 сентября отменили несколько пригородных рейсов из-за атаки на энергетику, сообщает "Укрзализныця".
Проблемы со светом начались вчера поздно вечером после прилётов.
Напомним, россияне с недавних пор системно бьют по железнодорожным подстанциям Украины.
7.44 Ночью дроны в очередной раз атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Местные власти подтвердили атаку, заявляя, что на одной из установок упали обломки. Пожар уже потушен.
