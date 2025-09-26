В пятницу, 26 сентября, в Украине идет 1311-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8.10 В Одесской области 26 сентября отменили несколько пригородных рейсов из-за атаки на энергетику, сообщает "Укрзализныця".

Проблемы со светом начались вчера поздно вечером после прилётов.

Напомним, россияне с недавних пор системно бьют по железнодорожным подстанциям Украины.

7.44 Ночью дроны в очередной раз атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Местные власти подтвердили атаку, заявляя, что на одной из установок упали обломки. Пожар уже потушен.