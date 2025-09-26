Если украинцы не примут нынешние предложения России о мире, они потеряют страну.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

"Есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о них говорить, это президент сам скажет. Хорошее предложение. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошие предложения. Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале "СВО". Это будет ещё хуже, они потеряют Украину", – сказал белорусский президент.

Он добавил, что если бы в 2022-м Киев принял предложения Москвы, то сейчас в составе Украины были бы все ее территории, кроме Крыма.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию украинского конфликта. Однако, по его мнению, завершение войны зависит от стран Европы и украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, недавно постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп не будет принуждать Украину и Россию к конкретным условиям мира, но будет давить для завершения войны.