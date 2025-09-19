Президент США Дональд Трамп не будет принуждать Украину и Россию к конкретным условиям мира, но будет давить для завершения войны.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, соглашение возможно лишь при согласии двух сторон.

"Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны. Белый дом продолжает искать возможности для посредничества, при этом рассчитывая на использование рычагов давления, чтобы свести стороны за столом переговоров", - сказал Уитакер.

Ранее Трамп заявил, что президенту РФ Владимиру Путину придется остановить войну, если цены на нефть упадут, а украинскому главе Владимиру Зеленскому придется принять условия сделки.

При этом Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита первого в Лондон не сошлись по поводу Украины и других проблем. Основной положительный момент визита заключается в том, что Стармер "избежал публичного унижения".

