Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита первого в Лондон не сошлись по поводу Украины и других проблем. Основной положительный момент визита заключается в том, что Стармер "избежал публичного унижения".

Такую оценку поездке Трампа дала британская газета The Times.

"Хотя тон был тёплым, а президент не скупился на похвалы Стармера, их разногласия — от Газы до достоинств ветряных турбин — были очевидны. Хотя Стармер был рад услышать от Трампа, что президент Владимир Путин "действительно подвел его", не было никаких признаков того, что эти чувства перерастут в более сильную поддержку Украины. Президент прямо заявил, что признание Великобританией палестинского государства является "одним из наших немногих разногласий". Трамп предложил Стармеру "привлечь военных", чтобы положить конец нелегальной миграции. Президент, по-видимому, призвал Великобританию активнее использовать нефть и газ Северного моря, а не "дорогую шутку" с ветроэнергетикой, к которой склоняется Стармер. Но по меркам Трампа он был сдержан. Он намеренно уклонялся от ответов на провокационные вопросы о свободе слова в Великобритании, несмотря на свои общеизвестные взгляды на этот вопрос", - пишет The Times.

Американская The New York Times также подвела итоги визита и написала, что королевский прием Трампа в Британии был нужен "больше для того, чтобы польстить президенту, чем для достижения прорывов в политике". Но неясно, приведет ли это беспрецедентное проявление гостеприимства к выгодам для Великобритании, указывает издание.

"Трамп, похоже, не смягчил условия торговой сделки, которую Великобритания заключила с Соединенными Штатами. Он также не пообещал оказать какое-либо новое давление по двум вопросам безопасности, которые больше всего беспокоят Великобританию: войне России с Украиной и изнурительной военной кампании Израиля в Газе", - пишет NYT.

А газета Mirror резко раскритиковала пышный прием, оказанный Трампу.

"Возвеличивание мерзкого американского хулигана, который ввел экономические санкции против Великобритании и наносит ущерб безопасности нашей страны, подрывая НАТО, не говоря уже о предательстве Украины, дало неуравновешенному Донни все, что он хотел, не получив при этом ничего взамен", - пишет издание.

Ранее мы сообщали, что на совместной пресс-конференции с премьером Британии Трамп дал понять, что не будет вводить жесткие санкции против РФ до тех пор, пока европейцы не введут аналогичные меры и не откажутся от закупок российской нефти.

Напомним, накануне второго визита Трампа в Великобританию противники американского президента устроили серию акций протеста в Виндзоре.