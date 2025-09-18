Европейский Союз может отреагировать на призывы президента США Дональда Трампа отказаться от российского СПГ (сжиженный природный газ) в ускоренном режиме.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в Евросоюзе разрабатывают меры по ускоренному отказу от российского сжиженного природного газа в ответ на призывы администрации Трампа ограничить энергетическую торговлю с Москвой.

Источники уточняют, что новый пакет санкций, который в настоящее время разрабатывает Евросоюз, может включить положение о полном прекращении импорта российского СПГ до конца 2027 года (отметим, что такой срок фигурировал в проектах ЕС и ранее).

Еврокомиссия также рассматривает возможность внесения изменений в план RePowerEU, направленный на прекращение зависимости от российских энергоносителей. Инициатива предполагает ускоренный переход на альтернативные источники поставок и развитие собственной энергетической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что США продолжают требовать от Евросоюза как можно быстрее отказаться от российского газа. Министр энергетики страны Крис Райт заявил, что ЕС может за полгода-год полностью отказаться от российского газа, заменив его американским сжиженным природным газом.

