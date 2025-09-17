Самолёт президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что пассажирский борт Spirit Airlines Inc. слишком близко приблизился к гигантскому авиалайнеру Boeing Co. 747, перевозившему Трампа в Лондон, когда самолёт пролетал через "знаменитое перегруженное небо Нью-Йорка".

По данным агентства, на опасное сближение обратил внимание диспетчер, который отдал экипажу команду скорректировать курс во избежание катастрофы.

Ранее мы рассказывали, что недавно самолёт президента Литвы Гитанаса Науседы не смог вовремя приземлиться в аэропорту из-за неизвестного беспилотника.

А перед этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не могла приземлиться в Болгарии из-за сбоя в GPS ее самолёта. В этом обвинили Россию, но сервис Flightradar опроверг информацию о том, что сбой вообще был.

В свою очередь Трамп, комментируя инцидент с фон дер Ляйен, заявлял, что был бы счастлив, если бы ему блокировали сигнал телефона в самолёте, как главе Еврокомиссии.