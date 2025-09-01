Россия могла вывести из строя службы GPS на борту самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, из-за чего она не могла приземлиться в аэропорту Болгарии.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Пилот кружил над аэропортом Пловдива около часа и в итоге принял решение садиться вручную, используя аналоговые карты.

Во всей зоне аэропорта GPS отключился из-за помех, "это было расценено как вмешательство России", пишет FT.

Правительства стран ЕС предупредили, что рост помех в работе GPS, в которых обвиняется Россия, может привести к крупной авиакатастрофе, фактически ослепив коммерческие самолеты во время полета.

Ранее сообщалось, что Россия перешла к открытой защите теневого флота. Ее военный корабль впервые сопроводил танкеры через Ла-Манш. Два подсанкционных танкера и корвет "Бойкий" типа "Стерегущий" синхронно вошли в пролив Ла-Манш 16 июня, направляясь к российским портам для загрузки нефти.

Также напомним, что недавно перед авиашоу в Польше во время тренировки разбился F-16. Видимо, после стремительного пике самолёт должен был выровнятся и снова пойти вверх, но вместо этого истребитель плашмя упал на землю и взорвался. Его пилот погиб.