F-16 разбился во время тренировки перед авиашоу в Польше. Видео падения самолета
Польский истребитель F-16 упал во время тренировки перед авиашоу в Радоме.
Об этом сообщает Clash Report, публикуя кадры катастрофы.
Видимо, после стремительного пике самолёт должен был выровнятся и снова пойти вверх, но вместо этого истребитель плашмя упал на землю и взорвался. Его пилот погиб.
Ранее в Португалии во время авиашоу столкнулись два самолёта. Один пилот погиб, второй, которому удалось совершить вынужденную посадку, – получил ранения.
Также мы публиковали кадры из Италии, где на репетиции авиашоу самолёт рухнул на авто с детьми. Погибла пятилетняя девочка.
Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту истребителя F-16, который принимал участие в отражении воздушной атаки РФ.
Российско-украинский конфликт продолжается 1282-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе посёлка Котлиного, сообщает Deep State. У противника также есть продвижение на лиманском направлении и на востоке Запорожской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.