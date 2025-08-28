Польский истребитель F-16 упал во время тренировки перед авиашоу в Радоме.

Об этом сообщает Clash Report, публикуя кадры катастрофы.

Видимо, после стремительного пике самолёт должен был выровнятся и снова пойти вверх, но вместо этого истребитель плашмя упал на землю и взорвался. Его пилот погиб.

Ранее в Португалии во время авиашоу столкнулись два самолёта. Один пилот погиб, второй, которому удалось совершить вынужденную посадку, – получил ранения.

Также мы публиковали кадры из Италии, где на репетиции авиашоу самолёт рухнул на авто с детьми. Погибла пятилетняя девочка.

Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту истребителя F-16, который принимал участие в отражении воздушной атаки РФ.

Российско-украинский конфликт продолжается 1282-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе посёлка Котлиного, сообщает Deep State. У противника также есть продвижение на лиманском направлении и на востоке Запорожской области.

