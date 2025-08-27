В Польше уволили украинского журналиста, который назвал президента страны Кароля Навроцкого "паханом".

Польское издание "Obserwator Międzynarodowy" уволило заместителя главного редактора Виталия Мазуренко, получившего паспорт Польши.

Он заявил, что "риторика и поведение господина Навроцкого не является президентским поведением, а поведением пахана. Так в российских тюрьмах называют криминального авторитета".

Издание осудило его слова.

"Как польский портал, мы категорически не принимаем и не терпим подрыв авторитета должности президента Республики Польша. Наши ценности основываются на честной журналистике, ответственности за слово и полном уважении к институтам Польского государства и его представителей", – говорится в заявлении издания.

Позже глава канцелярии Навроцкого Збигнев Богуцкий заявил, что Мазуренко должен быть наказан.

Кроме того, Богуцкий предложил начать лишать приобретённого гражданства.

"Поведение этого украинца, получившего польское гражданство, явно подтверждает правоту инициативы президента Польши по продлению до 10 лет срока постоянного проживания в нашей стране, по истечении которого можно подать заявление на получение польского гражданства. Этот случай является поводом для начала серьезной дискуссии о введении в польскую правовую систему положений, регулирующих лишение гражданства, приобретенного путем натурализации, например, по образцу решений, действующих в США, Германии, а также в других странах", - написал глава канцелярии в соцсети X.

Богуцкий отметил, что такое решение потребует изменения польской Конституции, "и по этой причине оправдана позиция президента Навроцкого о необходимости начать работу над новой Конституцией".

Напомним, что Навроцкий предлагает не давать гражданство Польши сторонникам Степана Бандеры и УПА. Кроме того, он призвал криминализовать демонстрацию символики ОУН-УПА и сажать за это в тюрьму.

Также президент Польши ветировал законопроект, который продлевает социальные выплаты неработающим украинцам.