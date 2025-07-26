Баку ждет, что Москва признает ответственность за катастрофу самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, которая произошла 24 декабря прошлого года.

Об этом газете Berliner Zeitung заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он считает, что напряженность в отношениях между Азербайджаном и Россией возникла именно после крушения рейса компании AZAL.

"Инцидент произошел на территории России, в воздушном пространстве России, и мы знаем, как это произошло. Это не секрет. Азербайджан как соседнее государство и государство-партнер ждет от России, что она возьмет на себя ответственность и обеспечит справедливость в этом вопросе", - сказал Гаджиев.

Напомним, неделю назад президент страны Ильхам Алиев сообщил, что Баку готовит международный иск против Москвы по делу о крушении самолёта.

Между тем в России в крушении де-факто обвиняют Украину: в Росавиации заявили, что борт не смог сесть в Чечне из-за атаки украинских беспилотников на Грозный.