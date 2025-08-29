Найдено тело второго моряка, погибшего после вчерашнего удара российского морского дрона по украинскому военному разведывательному кораблю "Симферополь" на Дунае. Еще нескольких пропавших ищут.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он сказал, что не может подтвердить российское заявление, что корабль затонул.



В сети опубликованы видео удара российского морского дрона по кораблю "Симферополь".

Напомним, что Главное управление разведки Украины вчера заявило о поражении российского ракетного корабля "Буян-М" в Азовском море. Дроны атаковали корабельную РЛС и борт судна.

Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском - в районе Зверево, сообщает Deep State. Также у россиян продвижение возле Малиевки у границы Днепропетровской области и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

