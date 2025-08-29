Найдено тело второго моряка после удара по украинскому кораблю на Дунае. Видео ударов
Найдено тело второго моряка, погибшего после вчерашнего удара российского морского дрона по украинскому военному разведывательному кораблю "Симферополь" на Дунае. Еще нескольких пропавших ищут.
Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Он сказал, что не может подтвердить российское заявление, что корабль затонул.
В сети опубликованы видео удара российского морского дрона по кораблю "Симферополь".
Напомним, что Главное управление разведки Украины вчера заявило о поражении российского ракетного корабля "Буян-М" в Азовском море. Дроны атаковали корабельную РЛС и борт судна.
Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском - в районе Зверево, сообщает Deep State. Также у россиян продвижение возле Малиевки у границы Днепропетровской области и южнее у Темировки на западе Запорожской области.
