У президента США Дональда Трампа прокомментировали ночную массированную атаку РФ по Украине.

Соответствующее заявление спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог опубликовал у себя Фейсбуке.

"Россия совершила вторую по масштабу воздушную атаку за всю войну. Цели? Не солдаты и оружие – жилые районы Киева. Подрываются гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирные жители. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", – написал Келлог.

Вместе с этим в Киеве уже 21 погибший в результате ночного удара, сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко.

Поисково-спасательные работы на месте обрушений продолжаются.

Напомним, после ударов РФ по Киеву в посольстве США напомнили о призыве Трампа к переговорам о мире.

Война в Украине продолжается 1282-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе посёлка Котлиного, сообщает Deep State. У противника также есть продвижение на лиманском направлении и на востоке Запорожской области.

