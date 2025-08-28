"Угрожает миру". У Трампа отреагировали на российский удар по Украине
У президента США Дональда Трампа прокомментировали ночную массированную атаку РФ по Украине.
Соответствующее заявление спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог опубликовал у себя Фейсбуке.
"Россия совершила вторую по масштабу воздушную атаку за всю войну. Цели? Не солдаты и оружие – жилые районы Киева. Подрываются гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирные жители. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", – написал Келлог.
Вместе с этим в Киеве уже 21 погибший в результате ночного удара, сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко.
Поисково-спасательные работы на месте обрушений продолжаются.
Напомним, после ударов РФ по Киеву в посольстве США напомнили о призыве Трампа к переговорам о мире.
Война в Украине продолжается 1282-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе посёлка Котлиного, сообщает Deep State. У противника также есть продвижение на лиманском направлении и на востоке Запорожской области.
