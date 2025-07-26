В аэропортах стран Евросоюза в ближайшее время могут начать использовать новое оборудование для досмотра ручной клади, способное сканировать содержимое крупных емкостей с жидкостями. Это позволит отменить действующее правило, запрещающее проносить на борт бутылки объемом более 100 мл.

Об этом сообщают европейские СМИ. О нововведении написала итальянская газета Il Corriere della Sera. А Еврокомиссия подтвердила изданию Euronews, что упомянутые изменения находятся в стадии подготовки.

Сейчас ограничения действуют потому, что традиционные сканеры наподобие рентгена не способны эффективно обнаруживать жидкие взрывчатки. Однако в некоторых аэропортах ЕС, включая римский и миланский, уже установлены новые системы детекции, позволяющие безопасно проверять более крупные емкости.

По словам представителя Еврокомиссии, внедрение нового оборудования в аэропортах может начаться уже в ближайшие дни. При этом не все воздушные гавани Евросоюза располагают подобными системами, поскольку они значительно дороже обычных сканеров.

Согласно Corriere della Sera, в Италии такие технологии уже есть в семи терминалах. Также к их внедрению готовятся аэропорты Германии, Ирландии, Литвы, Мальты, Швеции и Нидерландов.

В начале июля авиакомпания Ryanair анонсировала, что увеличит размер бесплатной ручной клади уже в ближайшие недели.

Незадолго до этого Европарламент отменил плату за ручную кладь.