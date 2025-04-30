Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования "Сталинград". При этом сам город, который до 1925 года был Царицыным, а до 1961 года — Сталинградом, остается с прежним названием.

Указ появился на портале правовой информации РФ.

Присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта, сообщают российские СМИ.

Смена названия произошла в рамках празднования 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Накануне с предложением переименовать аэропорт к Путину обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, его уполномочили на это ветераны.

Отметим, что в России в последние годы время от времени поднимается вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград (например, коммунистами), однако до сих пор Кремль в этом отказывал. Переименование аэропорта - это первый крупный шаг российских властей навстречу таким призывам.

Ранее мы рассказывали, что в российских Великих Луках, что в Псковской области, освятили новый памятник Иосифу Сталину.

Между тем в Павлограде Днепропетровской области демонтировали танк ИС-2 "Иосиф Сталин", что стоял на постаменте при въезде в город.