Новый атомный ледокол россияне назовут "Сталинград".

Об этом сообщила пресс-служба губернатора Волгоградской области.

Согласно её заявлению, Путин уже поддержал предложение о присвоении новому атомному ледоколу, что сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени "Сталинград".

Ранее проходила информация, что РФ раздумывает над переименованием захваченного Мариуполя в Жданов.

"В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопрос переименования Мариуполя в Жданов", - сообщил советник мэра города Пётр Андрющенко.

По имеющейся информации, после вторжения РФ, в городе уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, полностью разрушены 40% частных домов. Большинство из сооружений не подлежит восстановлению.

Мы также сообщали, что В РФ придумали новое название для вышедшего с российского рынка McDonald’s.

"Я рад представить наше новое название - "Вкусно и точка", - сообщил директор российской сети ресторанов Олег Пароев во время пресс-конференции на открытии заведения на Пушкинской площади в Москве.