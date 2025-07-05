Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair уже в ближайшие недели увеличит допустимый размер бесплатной ручной клади – до габаритов 40×30×20 сантиметров.

Об этом сообщает европейский информационный телеканал Euronews на своём сайте.

Решение связано с требованиями относительно стандартов ручного багажа, которые обсуждаются в структурах Евросоюза.

В конце июня Европарламент постановил, что каждый пассажир должен иметь право бесплатно взять в салон два предмета: один – не больше 400×300×150 мм, второй – до 1метра в сумме трёх габаритов и массой не более 7 кг.

На таких условиях настаивает Европейская ассоциация по защите прав потребителей.

Ранее ассоциация подала жалобу в Еврокомиссию на компании, предоставляющие недорогие транспортные услуги, включая Ryanair, за то, что они ограничивают бесплатную ручную кладь предметами, которые помещаются под сиденьем, и требуют доплату за любой другой багаж.

Окончательное голосование по вопросу ожидается в июле.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Дубая запретила проносить в самолёты пейджеры и рации.

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