Российская блогерша из Екатеринбурга Мария Шалаева рассказала, как летала на военном самолете в закрытый уже три года из-за войны аэропорт Ростова-на-Дону вместе со своим возлюбленным, которого она называет "человеком Кремля".

Она сняла короткое видео об этом, которое выложила в своем Инстаграме.

"Кто сказал, что самолеты в Ростов (имеется в виду Ростов-на-Дону - Ред.) не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов", — говорит в видео 23-летняя блогерша.

Она похвасталась, что на борту военного самолета пилоты угостили ее сына чипсами, а в аэропорту встретила дорогая иномарка.

По словам Шалаевой, ее парень "не военный и не ФСБ".

"Я теперь знаю, кто он, но говорить нельзя. Думаю, семья на данном этапе ему точно не нужна, он не живет на одном месте, он за неделю столько точек России посещает, такое ни одной женщине не понравится", - отметила она, добавив, что отношения у них на расстоянии и они не видятся иногда по две недели.

Судя по приведенной первой цитате, в Ростов-на-Дону с возлюбленным она прилетала и раньше.

Бывший супруг Марии Сергей рассказал, что после развода в прошлом году и начала отношений с этим "человеком Кремля" она стала часто летать на самолетах российского Министерства обороны с их общим ребенком, что ему не понравилось. Когда у них начались конфликты, она стала угрожать ему отправкой на войну.

В украинских телеграм-каналах сразу же возникла версия, что возлюбленный Шалаевой - министр обороны РФ Андрей Белоусов. Однако некоторые российские паблики пишут, что это человек рангом пониже и к нему уже после публикаций Шалаевой пришли с проверкой органы. При этом имени мужчины они не раскрывают.

Ранее мы рассказывали, как украинская блогерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен получила орден от ГУР.

Вскоре после этого ее внесли на "Миротворец" из-за позиции в отношении Крыма.