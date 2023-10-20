Президент РФ Владимир Путин снова приехал в штаб руководства войной в Украине, который расположен в Ростове-на-Дону. До этого российский президент посещал штаб в конце августа.

О визите Путина в Ростов-на-Дону сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ", - сказал Песков.

На месте президента РФ встретил глава Генштаба и по совместительству командующий всей украинской группировкой россиян Валерий Герасимов.

Сам Герасимов в начале августа приезжал в Украину, где инспектировал свои войска на Запорожском направлении. Он встречался с командующим запорожской группировкой противника Александром Романчуком и обсудил с ним ситуацию на Ореховском направлении.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ "полностью провалилось", но ожидаются новые наступательные действия украинских войск.

Также Путин говорил, что война в Украине идет не за территории, а за принципиально новое мироустройство. По его словам, за последние 20 лет в мире "произошли серьезные изменения".