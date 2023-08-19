Российский президент Владимир Путин посетил штаб по руководству войной в Украине, расположенный в Ростове-на-Дону.

Видео визита главы Кремля публикуют российские Telegram-каналы.

На кадрах заметно, что с ним туда приехал глава генштаба РФ Валерий Герасимов, который командует российскими войсками в Украине.

Кремль сообщает, что Путин заслушал доклады Герасимова и командующих направлений, а также "других высших офицеров группировки".

Напомним, что в июне штаб Южного военного округа в Ростове захватила ЧВК "Вагнер" во время пригожинского мятежа.

Перед этим стало известно, что Путин заявил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Луганск и Донецк.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

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