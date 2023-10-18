В Воздушных силах сообщили, что в Украине будут чаще объявлять воздушную тревогу, если авиация РФ с "Кинжалами" на борту действительно будет регулярно патрулировать в Черном море.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

"Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет. Россия и так ежедневно угрожает нашей стране разнообразными видами вооружения. А заявление помешанного диктатора, пусть лучше бы прокомментировал его пресс-секретарь", - заявил Игнат.

Также он сообщил, что при поступлении информации о взлете МиГ-31К будет включаться воздушная тревога.

Напомним, сегодня Путина заявил, что авиация РФ с "Кинжалами" на борту будет на постоянной основе патрулировать в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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