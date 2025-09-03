Самолет Spartan президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе из-за неизвестного дрона.

Об этом сообщает издание LRT.

Заявляется, что борт Гитанаса Науседы примерно полчаса кружил над центральной частью Литвы из-за беспилотника около Вильнюса. Его принадлежность пока неизвестна.

Отметим, что недавно в Эстонии упал украинский ударный дрон. А в июле в Литву залетал беспилотник, похожий на российский "Шахед".

Также напомним, что накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не могла приземлиться в Болгарии из-за сбоя в GPS ее самолета. В этом обвинили Россию, но сервис Flightradar опроверг информацию о том, что сбой вообще был.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что был бы счастлив, если бы ему блокировали сигнал телефона в самолете, как главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Никто не знает, откуда это исходило, но они лишили ее возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это хорошо. Если бы такое случилось со мной, я был бы очень счастлив", – прокомментировал президент США.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.