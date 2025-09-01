Интернет-сервис Flightradar, позволяющий отслеживать перемещения воздушных судов, опроверг информацию о сбое в работе системы GPS у самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который около часа не мог приземлиться в Болгарии.

Об этом говорится в сообщении ресурса в соцсети X.

"Рейс с Урсулой фон дер Ляйен на борту передавал хорошее качество (сигнала) от взлета до посадки", – заявляет Flightradar.

Напомним, ранее газета The Financial Times сообщила о сбое в работе системы навигации при посадке самолета с главой ЕК в Болгарии. Заявлялось, что вывести из строя службы GPS могла Россия.

"Во всей зоне аэропорта GPS отключился из-за помех, это было расценено как вмешательство России", - писала FT.

В свою очередь Россия отрицала, что глушила работу GPS на борту самолета дер Ляйен.

"Ваша информация неверна", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии The Financial Times.

