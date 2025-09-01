Сервис Flightradar отрицает сбой системы GPS у самолета главы Еврокомиссии от взлёта до посадки
Интернет-сервис Flightradar, позволяющий отслеживать перемещения воздушных судов, опроверг информацию о сбое в работе системы GPS у самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который около часа не мог приземлиться в Болгарии.
Об этом говорится в сообщении ресурса в соцсети X.
"Рейс с Урсулой фон дер Ляйен на борту передавал хорошее качество (сигнала) от взлета до посадки", – заявляет Flightradar.
Напомним, ранее газета The Financial Times сообщила о сбое в работе системы навигации при посадке самолета с главой ЕК в Болгарии. Заявлялось, что вывести из строя службы GPS могла Россия.
"Во всей зоне аэропорта GPS отключился из-за помех, это было расценено как вмешательство России", - писала FT.
В свою очередь Россия отрицала, что глушила работу GPS на борту самолета дер Ляйен.
"Ваша информация неверна", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии The Financial Times.
Ранее мы рассказывали о том, как премьер Франции Франсуа Байру застрял в самом современном истребителе страны на авиасалоне в Париже.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.