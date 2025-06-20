Премьер-министр Франции Франсуа Байру застрял в истребителе.

Видео инцидента публикуют в социальных сетях.

Байру сел в кабину самолета во время Парижского авиасалона, на котором впервые продемонстрировали истребитель Rafale F5.

Парижский авиасалон стартовал 16 и завершится 22 июня.

Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже - один из крупнейших авиасалонов в мире, проходит раз в два года в аэропорту Ле-Бурже (12 км к северо-востоку от Парижа).

Ранее в России на авиасалоне МАКС-2021 представили новый истребитель Checkmate с тремя типами ракет и беспилотниками на борту.

Между тем война в Украине идет 1212-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись восточнее Юнаковки Сумской области, сообщает Deep State. Также армия РФ продвинулась на двух участках к югу от Константиновки. Участники саммита "Большой семерки"впервые не приняли совместное заявление по Украине.

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