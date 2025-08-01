В Турции полиция оштрафовала пассажиров рейса из Софии (Болгария), которые встали с мест в салоне самолета и начали доставать багаж раньше полной остановки.

Об этом сообщает посвященный гражданской авиации портал Hava.

Штрафу подверглись пассажиры борта Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявшего рейс PC272 София — Сабиха Гёкчен.

Несмотря на предупреждения экипажа, некоторые пассажиры встали с мест до того, как лайнер перестал выруливать на место стоянки, а многие из них попытались доставать свой багаж с полок. Бортпроводники пытались усадить граждан, но те отказывались выполнять их просьбы. В результате бортпроводники решили вызвать полицию.

Согласно новым правилам, вступившим в Турции в силу в мае, пассажиры, встающие до полной остановки самолета после приземления, открывающие багажные полки или покидающие свои места, несмотря на объявления экипажа, могут быть подвергнуты административным штрафам в соответствии с действующим законодательством. Бортпроводники теперь обязаны напоминать пассажирам об этом правиле в специальном объявлении сразу после приземления.

По словам представителя Turkish Airlines, такие меры помогают обеспечить безопасность пассажиров, так как вскакивание с мест и открытие багажных отделений во время движения самолета нередко становились причиной травм и несчастных случаев.

На днях мы писали, что европейские аэропорты могут снять ограничения на провоз жидкостей в ручной клади.

Также недавно авиакомпания Ryanair анонсировала, что увеличит размер бесплатной ручной клади.