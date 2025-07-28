Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по упрощению условий ведения хозяйственной деятельности". В нем правительство предлагает освободить от уплаты штрафов целителей, занимающихся ворожбой для изменения погоды и знахарей.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Законопроект в частности предлагает "отменить административную ответственность за нарушение установленных законодательством требований по занятию народной медициной (целительством) и за нарушение порядка осуществления деятельности, направленной на искусственные изменения состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях, учитывая отмену разрешений на эти виды хозяйственной деятельности".

Между тем сейчас статья 46-2 Кодекса об административных правонарушениях гласит, что нарушение установленных законодательством требований о занятиях народной медициной влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

В 2023 году мы сообщали, что нардепы собирались создать реестр нумерологов, тарологов и йогов и брать с них налоги.

А минувшей зимой Министерство культуры и стратегических коммуникаций заявило, что не может влиять на показ телеканалами в марафоне единых новостей сюжетов о недоказательной медицине, нумерологии и экстрасенсах.