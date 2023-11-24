В Верховной Раде зарегистрировали "эзотерический" законопроект. Его официальное название - проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об образовании" о введении правового регулирования отношений в сфере эзотерического образования.

Автор инициативы, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко предлагает создать реестр тарологов, нумерологов, йогов и прочих "духовных мастеров" и взимать с них налоги.

"В настоящее время в обществе сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и эзотерического образования неотъемлемой частью современной жизни. Учитывая активное распространение среди населения эзотерических знаний и мыслей, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения эзотерических учений в жизнедеятельности человека, эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе", - написал Гривко в пояснительной записке.

Ранее в Раде хотели отменить заочную форму обучения, но в итоге пока отказались от этой идеи.

Также парламентарии ради гендерного равенства предложили ввести в Украине Международный день мужчин.