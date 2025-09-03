Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы счастлив, если бы ему блокировали сигнал телефона в самолете, как главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме.

"В воскресенье спутниковый сигнал самолёта Урсулы фон дер Ляйен был нарушен", – сказал журналист Трампу.

"С Урсулой? Ну, у неё было интересное событие. Она выдающаяся женщина. Так о чём вы меня спрашиваете относительно неё? НАТО обеспокоено этим, думаю, мы оба. Два НАТО обеспокоено этим. Ну, никто не знает, откуда это исходило, но они лишили ее возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это хорошо. Если бы такое случилось со мной, я был бы очень счастлив", – прокомментировал президент США.

Между тем, как сообщает немецкое издание Deutsche Welle, Болгария не будет расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен.



Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что помехи GPS не являются редкостью и это "одно из последствий" военных конфликтов. По его словам, для расследования нет оснований.



"С начала войны против Украины мы стали свидетелями того, что называется электронной войной. Эти помехи не нацелены на конкретный самолет", - сказал болгарский премьер.

Напомним, что самолет Урсулы фон дер Ляйен около часа не мог приземлиться в аэропорту Болгарии. В итоге пилот принял решение садиться вручную, используя аналоговые карты.

Западные издания сообщили, что Россия могла вывести из строя службы GPS на борту самолета главы Еврокомиссии, но сервис Flightradar опроверг эту информацию.