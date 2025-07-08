Германия обвинила Китай в использовании лазерного оружия против немецкого самолета в Красном море около побережья Йемена.

Ситуацию прокомментировал немецкий МИД.

"Китайские военные использовали лазерное оружие против немецкого самолета, участвующего в операции ЕС Aspides (оборонительная морская операция Евросоюза, направленная на обеспечение безопасности в Красном море и других водах, цель которой - защита торговых судов от нападений со стороны йеменских хуситов и обеспечение свободы судоходства в регионе - Ред.). Угроза безопасности немецкого персонала и срыв операции являются совершенно неприемлемыми. Сегодня китайский посол был вызван в МИД Германии для объяснений", - говорится в сообщении МИД.

По данным Spiegel, лазером был атакован немецкий базирующийся в Джибути разведывательный самолет когда приближался к китайскому фрегату. О повреждениях борта пока не сообщается.

Напомним, лазерное аоружие активно разрабатывают многие страны. Так, Южная Корея прошлым летом запустила массовое производство лазерного оружия, способного сбивать дроны.

А в ВСУ заявляли, что у Украины есть собственное лазерное оружие "Тризуб", которым она может поражать самолеты.