Скоро на вооружении ВСУ появятся мобильные огневые группы с лазерами, которые будут уничтожать беспилотники типа "Шахед".

Такое заявление сделал командующий сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.

По словам военного, это "рабочая штука, которая и прожигает металл, и сбивает самолеты на испытаниях".

Мы уже писали о том, что командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский во время конференции заявил, что у Вооруженных сил Украины уже есть собственное лазерное оружие, которое называется "Тризуб". По его словам, этим лазером можем сбивать самолеты на высоте более 2 километров.

Также Сухаревский сообщил, что ВСУ уже применяют на фронте дроны-"матки", которые могут заносить ударные FPV-дроны на расстояние 70 километров для ударов по тылам РФ, выступая при этом ретрансляторами.

Весной прошлого года в Британии заявили о возможности отправки в Украину своего лазерного оружия DragonFire, которое может сбивать дроны. Лондон планирует внедрить это новое оружие в свою армию к 2027 году, однако его прототипы могут оказаться в Украине еще раньше.