Россия начала использовать новый дрон-камикадзе "КУБ-2" от оружейного концерна "Калашников".

Об этом пишет издание Defence Express.

Ресурс сообщает, что российский концерн "Калашников" начал поставлять в ВС РФ свои новые дроны-камикадзе под названием "КУБ-2", созданные вместе с НПО "Ижевские беспилотные системы".

Об их существовании он объявил только сегодня, 21 января, отметив, что повезет образцы с экспортными индексами "КУБ-2-Э" на выставку вооружения IDEX 2025, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах 17-21 февраля.

Но 117-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ еще 7 января опубликовала видео с перехватом этого российского БПЛА с помощью зенитного FPV-дрона.

Фактически единственная объявленная характеристика "КУБ-2" – боевая часть весом 10 кг. Но отмечено, что она может быть двух видов, первая – для поражения живой силы и небронированной техники, что прямо указывает на ее осколочный характер.

Вторая позволяет поражать и цели, а также легкобронированную технику, а также "стартовые позиции БПЛА" и "площадки базирования вертолетов". Такой список целей для второго типа боевой части может указывать на то, что она кассетная.

Также задекларирована возможность использования не только днем, но и ночью, что указывает на возможность оснащения и тепловизионными камерами. В то же время дальность применения этого "КУБ-2" остается не разглашенной.

Но издание отмечает, что старые дроны-камикадзе "КУБ" от "Калашникова" поставляются и используются совместно с разведывательным БПЛА "Гранат-4", также выполняющим роль ретранслятора сигналов.

Ранее сообщалось, что армия РФ начала использовать "Шахеды" с термобарической боевой частью.

Также западные издания писали, что украинцы и россияне начали использовать новые типы беспилотников на поле боя.