Украинцы и россияне начали использовать новые типы дронов на поле боя.

Так, Вооружённые силы Украины испытывают дроны, которые управляются искусственным интеллектом (ИИ), атакуют цель, указанную оператором, по самостоятельно рассчитанной траектории.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В частности, Украина получает от США беспилотники, что на заключительном этапе атаки управлялся бортовым мини-компьютером Skynode, разработанным компанией Auterion. Сообщается, что Киев получит десятки тысяч микрочипов, которые смогут управлять военными БПЛА.

Новое оружие должно массово появиться на поле боя в начале следующего года. Украинские компании уже тестируют интеграцию в дроны таких систем управления и готовятся производить роботизированные беспилотники в промышленных масштабах.

Считается, что новые БПЛА смогут преодолевать российские системы РЭБ, так как используют технологию "машинного зрения", которая устойчива к системам глушения радиосигнала.

При этом Россия также заявила, что использует беспилотники с компьютерным управлением. Кроме того, в сети появилось несколько видеороликов, на которых показаны российские дроны со взрывчаткой, управляемые с помощью длинных оптоволоконных кабелей, что позволяет избежать подавления помехами и обеспечивает более чёткую видеотрансляцию.

Украинские военные подтверждают, что войска РФ стали более широко применять дроны на оптоволокне, которые невозможно остановить средствами РЭБ.

Также агентство Associated Press пишет, что россияне начали применять против Украины особо мощные "Шахеды" с термобарическими боеприпасами, которые способны пробивать толстые стены и могут поражать цели внутри укреплённых зданий или подземных сооружений.

Боеприпасы такого типа создают мощнейшую ударную волну, тяжело поражающую людей даже на значительном расстоянии от места разрыва. Термобарические снаряды БПЛА начиняют металлическими шариками, что увеличивает зону поражения.



Украинский специалист по военной электронике Сергей Бескрестнов рассказал агентству, что термобарические боеприпасы впервые были использованы российскими военными летом этого года. Сейчас, по оценке эксперта, их несут от 3% до 5% всех дронов, запускаемых ВС РФ по Украине.

При этом вместе с ударными беспилотниками россияне запускают дроны-пустышки с целью перегрузить украинскую систему обороны и заставить её расходовать дорогостоящие снаряды ПВО.

Ранее в The New York Times писали, что за два месяца россияне с помощью дронов вывели из строя пять танков Abrams.

Напомним, по мнению украинского эксперта по беспилотным аппаратам, к лету следующего года управляемые роботы смогут уничтожить каждого солдата противника.