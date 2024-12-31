Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявляет о первом в мире поражении воздушной цели с помощью морского дрона Magura V5.

Об этом информирует пресс-служба ГУР и публикует соответствующее видео.

По сообщению разведки, безэкипажный катер с ракетным вооружением этой ночью уничтожил один российский вертолет Ми-8 в районе мыса Тарханкут в Крыму и поразил второй, но он долетел до базы.

РФ подтверждает атаку на Крым.

Назначенный РФ "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что были сбиты четыре воздушных цели над морем и два морских дрона около берега. О российских потерях он не сообщает.

Как мы писали, еще в мае стало известно, что украинские морские дроны стали оснащать авиаракетами для защиты от вертолетов.

Ранее морские дроны ВМС уничтожили системы наблюдения армии РФ на захваченных газовых вышках возле Крыма.

Война в Украине идет 1042-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 31 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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