Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить посредником в переговорах с КНДР. Он желает снизить военную напряжённость в регионе.

Об этом сообщает Sky News.

По информации издания, Ли Чжэ Мён призвал Трампа стать "миротворцем" и попытаться вернуть лидера Северной Кореи Ким Чен Ына к диалогу.

В то же время министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хёна заявил, что американский президент якобы согласился на это предложение и выразил готовность снова сотрудничать с Пхеньяном. Однако Белый дом пока официально этого не подтвердил.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что, по его оценке, Северная Корея уже располагает достаточным арсеналом ядерного оружия для поддержания своего режима, и Пхеньяну остаётся только завершить разработку ракет с ядерными боеголовками, способных достичь территории континентальных США.

Напомним, в августе южнокорейские власти распорядились прекратить акустическое вещание на приграничных территориях с КНДР в рамках усилий по снижению напряженности в отношениях с Северной Кореей. С помощью этажерок с мегафонами Сеул транслировал на подконтрольную Пхеньяну территорию передачи с критикой северокорейских властей.