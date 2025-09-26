Корейская народно-демократическая республика (КНДР) находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной нанести удар по США.

Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, передаёт местное информагентство Yonhap.

"Северная Корея, похоже, располагает достаточным количеством ядерного оружия, необходимым для поддержания своего режима, и Пхеньяну осталось лишь завершить разработку технологии входа в атмосферу и создания межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, способных достичь континентальной части США", – сказал Ли на форуме "Корейский саммит инвесторов".

Напомним, не так давно КНДР показала кадры испытаний огромных беспилотников с участием Ким Чен Ына.

По имеющейся информации, глава Северной Кореи "выразил большое удовлетворение результатом", отметив, что в условиях современной войны роль беспилотных систем стремительно возрастает. Ким Чен Ын подчеркнул необходимость ускоренного развития ключевых технологий, в частности искусственного интеллекта, который повышает автономность и боевой потенциал оружия.

Ранее Иран испытал новую ракету Basir, заявив, что это оружие "обойдёт американскую ПРО".