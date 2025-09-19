В КНДР состоялись испытания новых беспилотников, разработанных в НИИ и на предприятиях Объединения беспилотной авиационной техники. Испытаниями лично руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Корейцы испытали стратегические и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Во время мероприятия Ким Чен Ын ознакомился с боевыми возможностями и техническими характеристиками различных видов беспилотного вооружения, в том числе стратегических и тактических разведывательных аппаратов, а также многоцелевых дронов. Испытания подтвердили высокую эффективность тактических ударных БПЛА серии "Кымсон", сообщает ЦТАК.

В материале ЦТАК сказано, что Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение результатом испытания", а также отметил, что в условиях современной войны роль беспилотных систем стремительно возрастает. Он подчеркнул необходимость ускоренного развития ключевых технологий, в частности искусственного интеллекта, который повышает автономность и боевой потенциал таких систем.

Война в Украине показала важность беспилотных систем, поэтому её участники и другие страны активно принялись их развивать. Так, ранее сообщалось, что на вооружении РФ появились оптоволоконные БпЛА "Молния", которые, по словам эксперта, способны поражать цели в прифронтовой и приграничной зонах на дистанции до 20 км.

А вчера министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах создания совместной оперативной группы по беспилотникам Украины и Польши.





