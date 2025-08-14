КНДР закрепит в своей конституции положение о том, что страна не намерена улучшать отношения с Южной Кореей.

Как сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи и младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

"Я убеждена, что политика Сеула в отношении Северной Кореи совершенно не изменилась и измениться не может. Даже если ты прикроешь что-то грязное вуалью, оно все равно будет вонять, и как бы ты ни притворялся праведным и ни красил внешность, ты не сможешь скрыть своих враждебных намерений. Враждебный характер Южной Кореи, без сомнения, еще раз подтвердится в ходе совместных военных учений США и Республики Корея, которые начнутся 18-го числа. Мы неоднократно заявляли, что не намерены улучшать отношения с Южной Кореей, верным слугой и верным союзником Соединенных Штатов, и эта позиция и взгляд будут закреплены в нашей конституции в будущем", - заявила политик.

Она добавила, что "Южная Корея открыто закрепила в своей конституции иллюзию поглощения и объединения Корейской Народно-Демократической Республики, создала американо-южнокорейскую группу по ядерным переговорам, нацеленную на нанесение превентивного ядерного удара по нам, и регулярно проводит учебные боевые действия".

Также Ким Ё Чжон отрицает, что Сеул убрал громкоговорители на границе, как обещал. По ее словам, Южная Корея старается, чтобы её "оценили так, как будто она совершила нечто великое".

Также в заявлении упоминаются отношения Пхеньяна и Вашингтона.

"Личные отношения между лидерами Северной Кореи и США не найдут отражения в политике, и если США будут придерживаться старомодного образа мышления, то любая встреча лидеров останется не более чем надеждой со стороны США. Мы не заинтересованы в переговорах, зацикленных на необратимом прошлом, и нам не нужны дальнейшие объяснения, почему это нас не интересует", - отметила Ким Ё Чжон.

В прошлом году Ким Чен Ын призывал внести в основной закон положения о территории КНДР и отказаться от упоминания мирного объединения Севера и Юга.