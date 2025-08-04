Южнокорейские власти распорядились прекратить акустическое вещание на приграничных территориях с КНДР.

Соответствующие кадры публикуют политические телеграм-каналы.

С помощью этажерок с мегафонами Сеул вёл на территорию подконтрольную Пхеньяну трансляции передач, критикующих северокорейские власти.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен распорядился приостановить пропагандистские передачи в рамках усилий по снижению напряженности в отношениях с Северной Кореей.

Ранее Южная Корея заявила о случайной стрельбе на границе в сторону КНДР.

Солдат по ошибке произвел один выстрел из крупнокалиберного пулемета К6 с наблюдательного поста в разделяющей демилитаризованной зоне.

Напомним, в России запустили поезд из Москвы в столицу Северной Кореи.

Пассажирские составы между Пхеньяном и Москвой будут курсировать два раза в месяц, а между Пхеньяном и Хабаровском – один раз в месяц.

Также в Sunday Times писали, что китайские боеприпасы могут поставляться в РФ через КНДР под видом северо-корейских.

По словам эксперта, Пекин уже поставляет Москве широкий спектр критически важных для российской армии и ВПК товаров "двойного назначения" от оптоволоконных кабелей, которые сейчас используются для управления беспилотниками, до нитроцеллюлозы для артиллерийского топлива.