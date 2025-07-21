В ходе продолжающегося вторжения россияне на разных направлениях активно и успешно применяют северокорейские реактивные системы залпового огня Туре-75.

Об этом сообщает старший лейтенант ВСУ с позывным Алекс.

По его словам, "схема достаточно проста и эффективна": РСЗО компактна, поэтому российские войска затягивают её в посадку, на позиции расстояния в 5-6 км от линии фронта, выполняют залп и затягивают назад.

"Штука малогабаритна и если внутри нет боекомплекта, её почти невозможно уничтожить (только если будет прямое попадание), направляющие достаточно быстро можно починить и заменить, отбуксировав установку в тыл. БК к ним также относительно небольшого размера по сравнению с БМ-21 и т. д.", – добавил офицер.

Напомним, по данным Sunday Times, в РФ могут поставляться китайские боеприпасы под видом северокорейских.

Также Алекс сообщал, что российские ДРГ начали обстреливать машины ВСУ в Покровске.

Война в Украине продолжается 1244-й день. Последние новости с ключевыми событиями 21 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне президент Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Сырскому, министру обороны Шмыгалю и секретарю СНБО Умерову увеличить закупки дронов и выделить на это финансирование. В бундесвере ФРГ считают, что Россия планирует запускать по Украине до 2000 "Шахедов" одновременно. Военнообязанным от 18 до 24 лет могут разрешить выезд за границу.

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