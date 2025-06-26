Корейская Народно-Демократическая Республика может отправить дополнительные войска в Россию для войны с Украиной в ближайшие два месяца.

Об этом заявляет Национальная разведывательная службы Южной Кореи, передает Reuters.

По ее данным, развертывание северокорейских войск в РФ может произойти уже в июле или августе.

Также Пхеньян продолжает поставлять Москве артиллерийские боеприпасы. КНДР уже передала России более 10 млн артиллерийских боеприпасов, ракет и дальнобойных вооружений.

Предполагается, что взамен Северная Корея получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

Напомним, войска Северной Кореи помогали РФ возвращать территории Курской области, занятые ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что Украина продолжает наступательные действия в этом регионе. При этом РФ сейчас контролирует больше территорий Сумской области, чем Украина в Курской.

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