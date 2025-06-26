КНДР может отправить дополнительные войска в РФ для войны с Украиной уже в июле-августе - Reuters
Корейская Народно-Демократическая Республика может отправить дополнительные войска в Россию для войны с Украиной в ближайшие два месяца.
Об этом заявляет Национальная разведывательная службы Южной Кореи, передает Reuters.
По ее данным, развертывание северокорейских войск в РФ может произойти уже в июле или августе.
Также Пхеньян продолжает поставлять Москве артиллерийские боеприпасы. КНДР уже передала России более 10 млн артиллерийских боеприпасов, ракет и дальнобойных вооружений.
Предполагается, что взамен Северная Корея получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.
Напомним, войска Северной Кореи помогали РФ возвращать территории Курской области, занятые ВСУ.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что Украина продолжает наступательные действия в этом регионе. При этом РФ сейчас контролирует больше территорий Сумской области, чем Украина в Курской.
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