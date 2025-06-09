В ближайшем будущем у России появится железнодорожное сообщения с КНДР.

Поезда будут запущены с 17 июня, сообщают в РЖД.

Пассажирские составы между Пхеньяном и Москвой будут курсировать два раза в месяц, а между Пхеньяном и Хабаровском – один раз в месяц.

Ранее стало известно, что Евросоюз запустит скоростную железную дорогу от Берлина до Киева.

Запуск движения скоростных поездов из Германии в Украину предусмотрен до 2040 года.

Российско-украинский военный кофнликт продолжается 1202-й день. Последние новости с ключевыми событиями 9 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель Deep State сообщил, что российские войска захватили Локню под Сумами. Минобороны противника заявляло о взятии этого села 24 мая. Также, по имеющимся данным, войска РФ продвинулись в Яблоновке к югу от Константиновки. Продвижение неприятеля наблюдается и в Кондрашовке к северу от Купянска Харьковской области.

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