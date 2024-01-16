Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал пересмотреть конституцию страны, чтобы определить Южную Корею как "враждебную страну № 1" и закрепить обязательство по "полной оккупации" территории Южной Кореи в случае войны.

Об этом сообщили во вторник государственные СМИ, передает Yonhap.

"В случае войны на Корейском полуострове нужно учесть вопросы полной оккупации, подавления и установления контроля над Республикой Корея и подчинения ее территории республике (КНДР – Ред.)", - заявил Ким.

Он призвал закрепить в конституции необходимость усиления образовательных программ, чтобы северокорейцы "твёрдо считали Республику Корея враждебной страной номер один и неизменным главным врагом".

Ким также приказал предпринять шаги по демонтажу "пережитков прошлого", которые можно рассматривать как символы межкорейского примирения.

"Нам необходимо тщательно и поэтапно принять меры для полного разделения всех связей между двумя Кореями в приграничных районах, включая необходимость физического отрезания северной стороны сухопутного маршрута Кёнги до невозвратного уровня", - сказал он.

Напомним, лидер КНДР заявил, что война на Корейском полуострове может начаться в любое время, а объединение между северной и южной частями страны уже невозможно.

Ранее Ким Чен Ын приказал военным КНДР ускорить подготовку к войне.