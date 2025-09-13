На вооружении РФ появились оптоволоконные БПЛА "Молния", модели "Молния-2".

Об этом пишут военные паблики, отмечая что боевая нагрузка такого БПЛА составляет до 10 кг. Кроме того, они могут нести на себя FPV-дроны.

"Это снизит вес боевой части и дальность полёта, но позволит атаковать объекты в прифронтовой и приграничной зоне на расстоянии до 20 км", - написал украинский эксперт по связи "Флэш".

Напомним, российские FPV-дроны начали наносить удары вглубь Днепропетровской области. Первую атаку зафиксировали в районе села Покровское.

По словам военного с позывным Мучной, противник применил так называемый "маточный дрон" – транспортный беспилотник, который выводит на подлёт 3–4 FPV-дрона, после чего они поражают отдельные цели. Такая тактика увеличивает дальность удара и делает атаки менее предсказуемыми.

Ранее мы сообщали, что россияне приближаются к тому, чтобы производить более 6000 беспилотников "Шахед" каждый месяц. При этом сейчас производство БПЛА в РФ намного дешевле по сравнению с началом войны, когда Москва закупала дроны у Тегерана.

Война в Украине идет 1298-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября в обновляемом онлайне.

