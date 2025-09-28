Си Цзиньпин требует от Трампа официального отказа от независимости Тайваня — WSJ
Руководитель КНР Си Цзиньпинь требует от президента США Дональда Трампа сдать Тайвань, как условие заключение торговой сделки между странами.
Об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на источники в правительстве знакомые с ходом переговоров.
Издание заявляет, что теперь для Си недостаточно американской позиции времени экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена с отсутствием поддержки независимости острова.
Сейчас Си требует от Трампа официального заявление о несогласии с независимостью Тайваня. По сведениям источника, Си планирует использовать переговоры о торговом соглашении с Америкой как рычаг давления на американского президента.
"Китайский лидер планирует оказать давление на своего американского коллегу, чтобы тот официально заявил, что США "выступают против" независимости Тайваня", - пишет The Wall Street Journal.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина может состоятся на полях саммита АТЭС в Южной Корее — который начнётся 31 октября 2025 года.
Напомним, по данным СМИ, США требуют от Японии и Австралии "четких обязательств" воевать за Тайвань. Пентагон настаивает, чтобы союзники заранее определили свою роль в возможном конфликте с Китаем. Это вызывает напряжённость в Токио и Канберре, особенно на фоне отсутствия юридически закреплённых гарантий Тайваню со стороны самих США.
Также ранее сообщалось, что генсек НАТО Рютте предупредил о возможной попытке Китая вовлечь Россию в войну с НАТО перед вторжением на Тайвань.