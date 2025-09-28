Руководитель КНР Си Цзиньпинь требует от президента США Дональда Трампа сдать Тайвань, как условие заключение торговой сделки между странами.

Об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на источники в правительстве знакомые с ходом переговоров.

Издание заявляет, что теперь для Си недостаточно американской позиции времени экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена с отсутствием поддержки независимости острова.

Сейчас Си требует от Трампа официального заявление о несогласии с независимостью Тайваня. По сведениям источника, Си планирует использовать переговоры о торговом соглашении с Америкой как рычаг давления на американского президента.

"Китайский лидер планирует оказать давление на своего американского коллегу, чтобы тот официально заявил, что США "выступают против" независимости Тайваня", - пишет The Wall Street Journal.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина может состоятся на полях саммита АТЭС в Южной Корее — который начнётся 31 октября 2025 года.

Напомним, по данным СМИ, США требуют от Японии и Австралии "четких обязательств" воевать за Тайвань. Пентагон настаивает, чтобы союзники заранее определили свою роль в возможном конфликте с Китаем. Это вызывает напряжённость в Токио и Канберре, особенно на фоне отсутствия юридически закреплённых гарантий Тайваню со стороны самих США.

Также ранее сообщалось, что генсек НАТО Рютте предупредил о возможной попытке Китая вовлечь Россию в войну с НАТО перед вторжением на Тайвань.