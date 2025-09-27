Вчерашнее заявление Марии Захаровой о "подготовке Украиной удара трофейными российскими дронами" по логистическим узлам в Румынии и в Польше с целью обвинить в этом РФ и втянуть НАТО в Третью мировую войну с Россией, вызвало в Украине многочисленные комментарии в духе "Москва сама готовит удар и хочет переложить ответственность на Украину".

Однако, это вновь показало крайне опасный потенциал напряжения вокруг темы инцидентов в воздушном пространстве Европы.



По сути, сейчас это становится ключевым сюжетом не только по войне в Украине, но и с точки зрения глобальных геополитических процессов.



Что происходит и в каком направлении могут развиваться события?



О причинах инцидентов существует две противоположные версии.

Первая распространена в России и в лояльно настроенных к РФ и негативно к Украине кругах на Западе.

Она гласит, что инциденты с дронами и самолетами являются "провокацией" Киева и западной "партии войны". Разновидность этой версии – изначально инциденты (например, залет дронов в Польшу) были случайностью (работа РЭБ), но затем украинские и европейские власти их начали раскручивать, после чего решили "усилить сигнал" уже "рукотворными провокациями" вроде запуска "неопознанных дронов" около аэропортов и военных баз в Европе.



Мотив эти действий, по данной версии – "события сейчас развиваются не в пользу Киева, который постепенно начинает проигрывать на поле боя, а потому нужно резко нарастить участие НАТО в поддержке Украины".



То есть - усилить конфронтацию Запада с Россией, настроить против Москвы Трампа, предотвратить достижением им каких-либо договоренностей с Путиным, возобновить американскую помощь Украине (или хотя бы не тормозить с продажей оружия), не допустить выведения войск США из Европы, убедить европейские общества в необходимости увеличения расходов на оборону (в том числе и путем сокращения соцрасходов) и в продолжении помощи Украине, а также подвигнуть европейские страны и США к введению мер, на которые они до сих пор не решались – например, конфисковать в той или иной форме российские активы, а также максимально ужесточить санкции.



Кроме того, Киев и радикальное крыло западной «партии войны» продвигает и тему прямого военного участия НАТО в действиях против РФ – сбивать самолеты, ввести бесполетную зону над Украиной, блокировать Балтийские порты РФ, дать ВСУ дальнобой с правом бить по Москве или даже ввести контингент войск НАТО в Украину.



Такие идеи пока США не поддерживает (а без них европейцы на радикальные шаги идти не готовы), но чем больше будет инцидентов, в которых обвинят РФ, тем больше шансов, что позиция Вашингтона изменится. Тем более, что в Республиканской партии также сильны позиции сторонников жесткой линии.



Вторая версия, которая доминирует на Западе и в Украине - инциденты в воздушном пространстве - это целенаправленная провокация РФ.



Мотив и цели этих действий, по данной версии – "Россия сталкивается с тупиком на фронте и нарастающими экономическими проблемами", а потому и хочет резко ускорить ход событий, поставив Запад перед дилеммой – или далее помогать Украине и получить войну с Россией, либо обрезать всю помощь и жить спокойно. Ещё одним мотивом называется "отвлечь внимание от Украины".



Отметим, что подобные идеи продвигают в России и отдельные Z-паблики, но на официальном уровне они не поддерживаются. Официальная линия Кремля – Россия воздушное пространство не нарушала и все происходящее это "провокации и голословные обвинения".

При этом, сам по себе залет дронов-обманок в Польшу или же российского самолета на 12 минут в эстонское воздушное пространство, а также появление неопознанных БПЛА над аэродромами в Европе вряд ли могут как-то напугать европейцев. А если это и побудит их как-то поменять политику в отношении войны в Украине, то лишь в сторону ужесточения антироссийского крена.

Никакой серьезной угрозы для Европы эти инциденты не несут. Наоборот – активно используется противниками РФ на Западе для достижения своих целей: ухудшать отношения Москвы и Вашингтона, убеждать европейские общества в необходимости больше тратить на оборону и на помощь Украине.

И если даже какой-то аэропорт остановит свою работу из-за появления БПЛА или же среди населения начнётся паника, это также будет работать для продвижения той же идеи – "нужно готовится к отражению агрессии РФ и не жалеть на это денег". То, что инциденты в воздушном пространстве Европы побудят европейцев ограничить поток вооружений в Украину ради собственной защиты крайне маловероятно - НАТО на своем восточном фланге обладает сильной системой противовоздушной обороны.

И перенастроить ее на борьбу с беспилотниками требует не столько финансовых, сколько организационно-технических решений.

То есть, в данном формате, все эти инциденты никакой пользы кроме вреда России не приносят.



Однако ситуация поменяется, если Запад предпримет в ответ некие резкие действия против РФ. То есть – собьет самолет, введет бесполетную зону, даст Украине дальнобойные ракеты с разрешением бить по Кремлю, заблокирует порты на Балтийском море и т.д.



В таком случае, Москва это может объявить "легитимным поводом" для "ответного удара". И, если таковой последует, то действительно Россия и НАТО могут оказаться на пороге Третьей мировой и ядерной войны.



Как мы уже писали, в Москве различные деятели уже давно высказывают идеи, что если поставить Запад перед лицом ядерной войны, то он "сольется". То есть, выбирая между перспективой перехода в состояние радиоактивного пепла и прекращением помощи Украине, США и ЕС выберут второй вариант.



И, теоретически, можно допустить, что если инциденты – это сознательные действия Москвы, то их целью является не "взять европейцев на испуг", не "проверить готовность НАТО себя защищать" и не "отвлечь внимание от Украины", а спровоцировать Запад на резкие действия с целью получить "легитимный повод" (точнее – повод, который можно представить «легитимным» для главных международных партнеров Москвы) для резкого поднятия ставок.



Но оправдается ли расчет в таком случае на некую глобальную "сделку" в формате "Карибского кризиса-2.0" - вопрос спорный. Риск, что ситуация сорвётся в реальную ядерную войну далеко не нулевой.

Если подытожить: какая бы из двух версий причин нынешних инцидентов не была верна, можно констатировать, что и в Украине, и на Западе, и в РФ есть силы, которые хотят воспользоваться напряженной ситуацией, чтоб резко поднять ставки и подвести дело к прямой войне между Россией и НАТО, в расчете, что противник "сольется" либо пойдет на сделку.



И в этом и заключается главная опасность – когда заинтересованные в эскалации игроки есть с обоих сторон.



Минимизировать угрозу можно, как мы уже неоднократно писали, только одним образом – в ближайшее время остановить войну в Украине. Потому что, как показывают последние события в Европе, напряжение нарастает и в любой момент может пройти точку невозврата.