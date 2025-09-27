Прошлой ночью над базой военно-морских сил Швеции зафиксированы летающие беспилотники.

Об этом сообщает издание SVT.

По информации издания, пролет подозрительных дронов зафиксирован в небе над архипелагом Карлскруна в Швеции, где расположена главная база Военно-морских сил страны.

Жители архипелага, вместе с местными полицейскими видели два больших дрона. Военные не стали вмешиваться, а полиция возбудила дело о нарушении воздушного пространства.

"Пока непонятно, что это за объект, но мы составили заявление о нарушении закона об авиации", – прокомментировал Маттиас Лундгрен, дежурный руководитель досудебного расследования.

По данным координационного центра полиции, речь идет о двух дронах, которые несколько свидетелей видели с красными и зелеными огнями.

Ни один объект не удалось изъять, и в деле нет подозреваемых. Но полиция видит связь с недавними событиями в Дании и Норвегии.

"Это более крупный тип дронов, похожий на тот, что был над Данией и Сконе", – отметил Маттиас Лундгрен.

В командовании Воздушных сил F17 и в Военно-морских силах заявили, что официальных сообщений об инциденте они не получали.

Также беспилотник был замечен в столице Латвии Вильнюсе. Из-за этого были приостановлены предстоящие авиарейсы.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

В аэропорту Вильнюса был замечен гражданский дрон, похожий на популярную модель DJI Mavic.

Отмечается, что в результате инцидента на несколько часов были задержаны вылеты.

Ранее мы сообщали, что вечером 24 сентября в Дании уже второй раз за несколько дней заметили неизвестные беспилотники а небе. Они летали довольно долго - несколько часов, после чего исчезли.

