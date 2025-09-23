"Дроны исчезли". В Дании не смогли изъять беспилотники, летавшие возле столичного аэропорта
Дроны, которые летали вчера возле аэропорта Копенгагена, исчезли.
Об этом сообщает местная полиция, передает агентство Reuters.
"Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за дроны. Дроны исчезли, и мы ни один из них не изъяли", - сказал заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен.
Власти Дании и Норвегии будут сотрудничать, чтобы определить, есть ли связь между двумя инцидентами с дронами.
Накануне, как сообщало издание AftonBladet, и в Норвегии раздалась тревога из-за дронов над военной территорией - крепостью Акерсгус в Осло.
По словам начальника оперативного отдела полиции Осло Эйвинда Хаммерсвольда, именно военные обнаружили дроны. Из-за инцидента задержаны двое граждан Сингапура.
Напомним, накануне сообщалось, что международный аэропорт в столице Дании Копенгагене был закрыт из-за сообщений об угрозе беспилотников. Заявлялось о временной приостановке всех рейсов.
Ранее мы писали, что в начале сентября самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе из-за неизвестного дрона.
