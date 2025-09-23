Дроны, которые летали вчера возле аэропорта Копенгагена, исчезли.

Об этом сообщает местная полиция, передает агентство Reuters.

"Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за дроны. Дроны исчезли, и мы ни один из них не изъяли", - сказал заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен.

Власти Дании и Норвегии будут сотрудничать, чтобы определить, есть ли связь между двумя инцидентами с дронами.

Накануне, как сообщало издание AftonBladet, и в Норвегии раздалась тревога из-за дронов над военной территорией - крепостью Акерсгус в Осло.

По словам начальника оперативного отдела полиции Осло Эйвинда Хаммерсвольда, именно военные обнаружили дроны. Из-за инцидента задержаны двое граждан Сингапура.

Напомним, накануне сообщалось, что международный аэропорт в столице Дании Копенгагене был закрыт из-за сообщений об угрозе беспилотников. Заявлялось о временной приостановке всех рейсов.

Ранее мы писали, что в начале сентября самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе из-за неизвестного дрона.

