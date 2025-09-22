В Польше подтвердили предварительную информацию о том, что среди упавших в Польше российских дронов не нашли беспилотников с боевой частью.

Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск во время пресс-конференции, передает PAP.

У премьера спросили, почему до сих пор неизвестно, сколько дронов упало на польскую территорию в ночь на 10 сентября.

На это Туск ответил, что поиск и идентификация беспилотников до сих пор продолжаются. Он отметил, что сейчас широко используются гражданские беспилотники, которые могут спутать с российскими объектами.

"Мы узнаем, сколько беспилотников упало, когда все они будут найдены", – ответил Туск, в шутку заметив, что россияне не сообщили Польше, сколько БпЛА на самом деле нарушили польское воздушное пространство.

Польский премьер-министр также не видит оснований полагать, что найденные дроны представляли угрозу. Пока не было обнаружено ни одного вооруженного дрона, который мог бы взорваться или другим способом нанести вред жителям или их имуществу.

Туск подчеркнул, что Польша всегда будет реагировать решительно, но в "не совсем понятных" ситуациях, когда инциденты происходят за пределами польской территории или территориальных вод, решение будет требовать особой осторожности.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что все российские объекты, влетающие в воздушное пространство НАТО, будут сбивать. Таким образом в МИД страны напрямую обратились к РФ.

Ранее мы писали, что президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает размещение ядерных мощностей НАТО в своей стране.